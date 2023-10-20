Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak ve Hakkari'de kendi imkanlarıyla teknolojiye dayalı projeler geliştiren gençlerle bir araya geldi. Güler, gençlerin yaptıkları projeleri dinleyerek, devletin teknoloji projelerinde gençlere destek verdiğini vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak ve Hakkari'de kendi imkanlarıyla teknolojiye dayalı projeler geliştiren ve bu konuda başarı sağlayan gençlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki buluşmada, gençlerin yaptıkları projeleri dinledi. Güler, gençlerin hayata geçirecekleri projelerin Türkiye ve milletin geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, Sizler geleceğin bilim adamlarsınız dedi. Güler ayrıca devletin teknoloji projelerinde gençleri desteklediğini hatırlattı. Şırnak ve Hakkari'den gelen gençler de kabul nedeniyle Güler'e teşekkür etti. Kabulde bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı. (DHA)