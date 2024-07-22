Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul ettiği belirtildi. - ANKARA