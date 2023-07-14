Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen ve rütbesi geri alınan kişi sayısını açıkladı. Güler, FETÖ ile mücadelenin büyük bir hassasiyetle ve tavizsiz şekilde devam edeceğini belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Nitekim, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın da rütbesi geri alınmıştır" dedi.

Bakan Güler, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle bakanlıkta, darbe girişiminde şehit olanların yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca konser verildi.

Bakan Güler, konuşmasının ardından törene katılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.