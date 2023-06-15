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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya Savunma Bakanı ile Görüştü

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Pevkur, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulunmaya devam ediyor. Bakan Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Pevkur, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel Estonya Politika Haberler

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