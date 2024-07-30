Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yu Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yu kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yu Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. - ANKARA