Milli Savunma Bakanı Güler, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Hafif şekilde yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz."