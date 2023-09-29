Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ege Ordusu Komutanlığı ve 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte İzmir'de bulunan Ege Ordusu Komutanlığı ve 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, Ege Ordusu ve 2'nci Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de bulunan Ege Ordusu Komutanlığı ile 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Ege Ordusu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler ve beraberindeki komutanları, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni karşıladı. Askerlerle bir araya gelen Güler, devamında Çiğli ilçesinde bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçerek burada da inceleme ve denetlemelerde bulundu.