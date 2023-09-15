Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ege, Doğu Akdeniz ve Kafkasya açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan ile gelişen olumlu havanın devam etmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Ayrıca, Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için büyük gayret gösterdiklerini ve Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz de devam etmektedir. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. "

" Kafkasya'daki istikrara da büyük önem veriyoruz. Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle ülkemizin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle tahıl krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşmasının, yeniden aktif hale gelmesi için yapıcı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Temennimiz; makul bir yaklaşımla inisiyatifin tekrar uygulamaya geçmesi ve esas olarak da iki komşumuz arasındaki bu savaşın bir an önce son bulmasıdır."