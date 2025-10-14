Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'e Gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti. Bakan Yaşar Güler'i havalimanında NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk, AB Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçimiz Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı (TMR) Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı" denildi.