Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'e Gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'e Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e ulaştı. Havalimanında Bakan Güler'i çeşitli yetkililer karşıladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti. Bakan Yaşar Güler'i havalimanında NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk, AB Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçimiz Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı (TMR) Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

Fenerbahçe'ye bomba talep: İrfan'ı ocak ayında bize verin
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.