Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüştü. Bakan Güler, Savunma Bakanlığına gelişinde mevkidaşı Helez tarafından askeri törenle karşılandı. Tören sonrası her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirilerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - SARAYBOSNA