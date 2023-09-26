Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler birlik komutanlarıyla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve birlik komutanlarıyla terörle mücadele operasyonları ve diğer faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Yaşar Güler toplantıda, terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. - ANKARA