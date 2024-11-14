Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Bakanı John Healey'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende, Türk ve Birleşik Krallık heyetleri yer aldı. Healey'in, onur kıtasını selamlamasının ardından askeri bando, iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Törenden sonra hatıra fotoğrafı çekilen Güler ve Healey, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.