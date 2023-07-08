Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında memleketi Bayburt'a gelerek Valilik ve Bayburt Belediyesi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında memleketi Bayburt'a geldi.

Valiliği ziyaret eden Güler'e, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından, kentteki faaliyetlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Bakan Güler, Bayburt Belediyesi ile 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığına da ziyaret gerçekleştirdi.