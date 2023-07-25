Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan ve KKTC yetkilileriyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 kapsamında gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene on altıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüştü.