Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri için İzmir'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri için İzmir'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.