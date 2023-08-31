Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sırasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.