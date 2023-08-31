Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sırasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mevkidaşı Zakir Hasanov'u bakanlığa gelişinde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk bakan Hasanov, 'Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika