Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Kerim Veliyev'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Kerim Veliyev'i kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Veliyev ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak da hazır bulundu.