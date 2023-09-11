Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak da yer aldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA