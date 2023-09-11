Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Gürak da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Gürak da yer aldı" denildi.