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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da Savunma Fuarına Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da Savunma Fuarına Katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldı ve TSK komuta kademesi ile birlikte fuarda sergilenen yeni teknoloji ürünlerini inceledi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile kardeş Azerbaycan'da düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de teşrif ettiği fuarda ülkemiz savunma sanayi firmaları da ileri teknoloji ürünlerini sergiliyor. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi; Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev'e eşlik ederek fuarda sergilenen ürünleri inceledi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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