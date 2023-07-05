Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz'u Bakanlık'ta kabul etti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından görüşmeden tek kare fotoğraf, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz'u kabul etti' notuyla paylaşıldı.