Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti. Ziyaret, karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika