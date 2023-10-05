Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüşerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Güler, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti ve ABD ve Türk unsurlarının bölgedeki faaliyetlerde yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi. Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı. - ANKARA