Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Franchetti'yi kabul ettiği belirtildi.

Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in de yer aldığı bildirildi.