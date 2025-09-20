Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Ankara'daki 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da konuşlu 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılana açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Ankara'da konuşlu 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzü ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
