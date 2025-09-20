Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da konuşlu 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılana açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Ankara'da konuşlu 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzü ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.