Milli Savunma Bakanı Şırnak'ta incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Şırnak'a gitti. Şırnak Valisi Cevdet Atay tarafından karşılan Güler, helikopterle 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Şırnak'a gitti. Şırnak Valisi Cevdet Atay tarafından karşılan Güler, helikopterle 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.