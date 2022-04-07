Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın Savunma Bakanlarının yer aldığı "Altılı Savunma... - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın Savunma Bakanlarının yer aldığı "Altılı Savunma...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın Savunma Bakanlarının yer aldığı 'Altılı Savunma...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın Savunma Bakanlarının yer aldığı "Altılı Savunma Bakanları" toplantısına videokonferans yöntemi ile katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın Savunma Bakanlarının yer aldığı "Altılı Savunma Bakanları" toplantısına videokonferans yöntemi ile katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Bulgaristan, Türkiye, Ukrayna, Politika, Haberler

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