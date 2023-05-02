Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Teröristlerle İş Birliği Yapılmaz'

'TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMAZ'

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker için yapılan anıtı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Burada konuşan Bakan Akar, "Hiçbir silahı, mühimmatı, operasyonda görevi olmayan, sadece medeni bir şekilde burada otobüslerle silahsız, teçhizatsız, izne gitmekte olan masum insanlara, 17 Aralık 2016'da alçakça, bu çocuk katillerinin yapabileceği seviyede bir alçaklıkla bir eylem yapılmıştır. Bu eylemin sonucunda da 15 evladımız şehit olurken, 54 evladımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Sağlıklar, sıhhatler diliyoruz. Kendilerine esenlikler diliyoruz. Ailelerine de Allah sabır versin" dedi.

Furkan KAVUKLU-Sümeyye MURAT/KAYSERİ,