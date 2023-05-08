Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Teröristlerin hiçbiri ile pazarlık olmaz'

'TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİ İLE PAZARLIK OLMAZ'

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen, ' Türkiye'de Yeni Nesil Savunma Sanayi ve Kayseri'nin Önemi' konulu konferansa katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Ülkemizin önemli misyonlar üstlendiği bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte bölgesel ve küresel güvenlik için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Bu çerçevede silahlı kuvvetlerimiz hudutlarımızı, hudut namustur anlayışıyla, bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korumaktadır. Hudut güvenliğimizi sağlarken, terörle mücadelemiz de yurt içi ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 818 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Savunma sanayindeki yerlilik oranlarına değinen Akar, "Savunma sanayinde 2000'li yılların başında, yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20 seviyesindeydi. Tüm olumsuzluklara, engellemelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şu anda yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere dayanmış durumda. Çok şükür kendi kaynaklarımızı kullanarak bunları yapabildik. Başarabildiğimizi tüm dünyaya gösterdik ve gösteriyoruz. 2002 yılına baktığımızda 70 civarında projemiz vardı. Bugün bu proje sayısı 800'e yaklaştı. Birçok stratejik platformda tamamlanarak envantere girdi. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz gerçekten olabildiğince yüksek teknolojiye sahip kara, deniz ve hava araçlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.