Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tahıl Girişimi İçin İstanbul'da Toplantı Düzenleneceğini Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelerek tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konuları görüşeceğini açıkladı. Akar, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devam etmesi yönünde umutlu olduklarını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, "5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek. Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde" dedi.

Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan 'tahıl koridoru' uygulamasına ilişkin soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinin ardından süresi uzatılan tahıl girişimine ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan'da Kayseri'de bir araya geldiğini belirten Akar, şunları kaydetti: