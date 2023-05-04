Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Son 10 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yaklaştı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yaklaştı" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneğinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine hediye edilen 'Çerkez kalpağı' ile konuşmasını yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti. Milleti, 85 milyonu bir ve bütün olarak nitelendiren Akar, "Biz tek yumruk, tek yüreğiz. Birlikten kuvvet doğuyor. Aramızdaki kardeşliği, birliği beraberliği bozmak için fitne ve fesat eksik olmuyor. Bunu bilecek buna göre tedbirlerimizi alacağız" diye konuştu.