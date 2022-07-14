Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Silah arkadaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun" - Haberler

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Silah arkadaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Silah arkadaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Resmi Gazete'de yayımlanan 7415 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Resmi Gazete'de yayımlanan 7415 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar şunları belirtti:

"Bakanlığımızda yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 7415 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'de kabul edilmiş, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Kanun ile Astsubay arkadaşlarımızın yıllardır süren talebi karşılanmış, yüksekokul mezunu Astsubaylarımızın mesleğe dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden başlamaları, Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan Uzman Erbaşlarımıza bu statüye geçiş için ilave sınav, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların da bu hizmetten faydalanmaları, Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkan sağlanmıştır.

Yeni düzenleme kahramanca ve fedakarca görev yapan silah arkadaşlarımıza ve mükellef gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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