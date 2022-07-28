Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından askeri törenle karşılandığı Letonya'da Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından askeri törenle karşılandığı Letonya'da Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret çerçevesinde Letonya'nın başkenti Riga'ya geldi. Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan Brethren'deki Kahramanlar Mezarlığı'na gelen Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanmasının ardından törenin yapılacağı alana geçti. Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Akar daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Tören, askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi. - RİGA

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