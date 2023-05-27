Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'En son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarımız devam edecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "n son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarımız devam edecek. Bu konuda ne yaparlarsa yapsınlar kesinlikle durmak yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Hudut Güvenliği' konferansına katıldı. Bakan Akar'a Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. Konferansta yoğun sevgi seliyle karşılaşan Bakan Akar'a gençler asker selamı verdi. Mehter Marşı ile başlayan konferansta Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açılış konuşmasının ardından Bakan Akar bir konuşma yaptı.

Bakan Akar, Türkiye'nin hudut güvenliği konusuna değinerek, "'Bizim için esas olan iki temel kural var. Birincisi devletin bekası ve güvenliği yani tehlikelere karşı tedbirli olması. İkincisi de oralarda yaşayanların refahı. Biz de buna çalışıyoruz ve bunu engellemeye çalışıyorlar. Bunun için her türlü engeli önümüze çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun için de basını kullanıyorlar. O çok tarafsız olduğu söylenen basınla Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine demediklerini bırakmıyorlar. Bunu yapmalarının nedeni Türkiye'nin onların istediği şekilde olmaması. Çünkü Türkiye söz dinleten Türkiye. Onlar sözünü dinlemeyen değil, söz dinlettirdikleri birini istiyorlar. Türkiye'nin bu tutumundan oldukça rahatsız oluyorlar. Allah'ın izniyle korktukları da başlarına gelecek. Daha önce ekonomik, siyasi ve politik engellemeler yaptılar. Böyle baş edemeyeceklerini anladılar ellerinde en son kukla olarak teröristler kaldı. Şu ana kadar Mehmetçik buna müsaade etmedi. Bunlar bildiğiniz gibi önce dağlarda sonra şehirde çukur kazdılar. Mehmetçiğimiz onları kazdıkları çukurlara gömdü. Şimdi Irak'ta da Suriye'de de Mehmetçik bunların ensesinde. Bulundukları yerleri Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi onları buluyor ve başlarına yıkıyor. Biz Irak ve Suriye'de tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz işgalci değiliz, biz teröristlerin peşindeyiz. Ülkemizin güneyini korumak, oradaki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için onların peşindeyiz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarımız devam edecek. Bu konuda ne yaparlarsa yapsınlar kesinlikle durmak yok" dedi.

"Hudutlarımız Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunuyor"

Akar, konuşmasında muhalefete de yüklenerek, "Bazıları Suriyelileri göndereceklerini söylüyor. Biz göndermeyeceğiz demiyoruz ki. Bunun bir usulü var. Bu insanlar varil bombalarından kaçtılar, annelerini, babalarını, çocuklarını kaybettiler. Biz bunlara hayır mı diyecektik? Biz inancımız ve geleneğimiz gereği bunları aldık ve kabul ettik. 80 binden fazlası zaten dönüyor, dönmeyecek diye bir şey yok. Bunu bazıları bilinçli bir şekilde istismar ediyorlar. Bu bir istismar konusu değil, insanlık konusu. Herkes evine dönecek ama bir sıra ve usül dahilinde dönecekler. Bizim Irak ve Suriye'de bulunmamız hukuka aykırı değil. Biz orada uluslararası hukuk çerçevesinde hudutlarımızı koruyoruz. Hudutlarımız Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunuyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bazıları başka ülkelerin fotoğraf ve videolarını getirip bizim ülkemizde olmuş gibi yalan yanlış yorumlarla kamuoyunu aldatmaya çalışıyorlar. Togg'umuzu, Atak helikopterlerimizi, İHA, SİHA, Kızılelmalarımızı yaptık, aynı zamanda ihraç ediyoruz. Muhalefet denilen kişiler her şeyde bir şey buluyorlar. Buraya hepimiz için gurur meselesi olan TCG Anadolu geldi, Togg yapıldı, buna bile kulp taktılar. Cumhurbaşkanımızın rakibi yok, bizim tek rakibimiz rehavet. 20 sene önceki sorunları nasıl çözdüysek Allah'ın izniyle önümüzdeki sorunları da hep beraber çözeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL