Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu "Türkiye, terörizm ile Avrupa arasındaki son engeldir" "Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu

"Türkiye, terörizm ile Avrupa arasındaki son engeldir"

"Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir."

"Takriben 200 yıl içinde 3 kat büyüyen Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır."

İZMİR - Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin kapanışında konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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