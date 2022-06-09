Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu - Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu "Türkiye, terörizm ile Avrupa arasındaki son engeldir" "Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu
"Türkiye, terörizm ile Avrupa arasındaki son engeldir"
"Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir."
"Takriben 200 yıl içinde 3 kat büyüyen Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır."
İZMİR - Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin kapanışında konuştu.
İhlas Haber Ajansı / Politika