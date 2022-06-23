Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ukrayna limanlarında duran tahıl yüklü gemilerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında duran tahıl yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde ayrılması için, "Türkiye olarak yapabileceklerimiz var, beklentiler var. Birleşmiş Milletler'den bazı teklifler var. Bu manada biz İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezine de emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda anlayış birliği var. Bizde burada kolaylaştırıcı rolü üstlenmiş bulunuyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşmesine ilişkin soruya, "Arkadaşlar bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Ben Wallace'la uzun zamanda böyle yaptığımız temaslarımız var. Çeşitli yerlerde, NATO, ikili çerçevede görüşmelerimiz oldu. Resmi davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyorlar. Kendileri ile olumlu, kapsamlı, faydalı, yapıcı görüşmeler yaptık. Tabii bir taraftan ikili ilişkilerimiz çerçevesinde yaptığımız görüşmeler var, görüştüğümüz konular var. Diğer taraftan da NATO içinde müttefikimiz olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada hem ikili ilişkilerimiz bağlamında hem bölgesel konular çerçevesinde birçok konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Görüş alışverişinde bulunduk ve bunu da memnuniyetle müşahede ettik ki, birçok konuda anlayış birliği olduğunu da gördük. Bu da bir zeminin yerlerine sevindirici oldu. Burada bölgesel konularla birlikte yaptığımız çalışmalarda görüşmelerde tabii bir de savunma sanayi konusu var. Birlikte yaptığımız çalışmalarımız var. Bu çalışmanın daha da hızlanması, daha da gelişmesi konusunda mutabık kaldık. Askeri eğitim işbirliği sonrasında yaptığımız çalışmalar var. Bu tatbikatlarla işbirliğimiz var. Buna da yine gündeme getirmek suretiyle bunlarda daha ileriye nasıl gidebiliriz, daha etkili nasıl olabilir? Bunlar gündeme geldi." dedi. Akar, "Bölgesel konuları çerçevesinde yapıcı hepinizin tahmin edebileceği gibi bu Ukrayna ve Karadeniz konusu var. Bizim her zaman söylediğimiz dile getirdiğimiz gibi bizim için, Türkiye için, ülkemiz için ve bölge için bölge ülkeleri için tehdit olan ülkeler için karelerin istikrarı çok önemli ve herhangi bir şekilde rekabet alanına çevrilmesini bu konuda kontrolünü getirdiği çerçevede bu bölgedeki barışın, istikrarın, huzurun devam ettirilmesini, buna uyum sağlanmasını, bu konudaki yapılacak faaliyetlerin hareketlerin gerçekten dikkatli olarak yapılması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.

Rusya'da Tahıl Zirvesi'nde askeri heyetlerin bir araya gelmesine ilişkin soruya Akar, "Rusya'ya olan bölümünde en son yaptığımız görüşme. Konuşma sırasında kırmızı hat adlandırdığımız bir çalışma oldu. Mutabık kaldığımız şekli ile birer arkadaşımızı konuda görevlendirdiği, onlar sürekli temas sağladılar. 21 Haziran bir heyet gönderdik. Bu manada bir harekat merkezini İstanbul'da kurulabileceği konusu bir kez daha gündeme getiriyor. Bu manada Birleşmiş Milletler ile ilişkimiz var. Rusya ile görüşmelerimiz oldu, tamamladı. ve burada Ukrayna limanlarına duran benim bu tahıl gemilerin emniyetli bir şekilde adreslerini yerlere ulaşmasını sağlamak için ne yapmamız gerektiğini de beraberce burada heyetlerimiz eğitimize, arkadaşlarımız konuştular, görüştüler. Bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Neler yapılabileceği yani kullanıcıların yapması gereken hususların yapması gerekiyor. Bizden beklentiler Birleşmiş Milletler'den beklenenler bunlar bir şekilde kayıt altına alındı. Bu arkadaşlarımız oradan memnun bir şekilde ayrıldılar ve hatta bu arada bir jest olarak da o anda bulunan elemanların da bulunan Azokonkort diye bir gemi var, o geminin de hemen o andan itibaren serbest bırakılmasına dair heyetimize bilgi verildi. Bu değerler için Bakan tarafından talimat verildi. Bunu da haberiniz olsun, böyle gönderiyor. Ondan sonra da bu konuda bizim beklentilerimiz olumlu. Önümüzdeki günlerde, saatlerde Ukrayna'da yapacağımız temaslar var. Birleşmiş Milletler memurlar ile yaptığımız temaslarda buradaki yetkililer ile görevliyle konuştukları, arkadaşlarımız konuşuyorlar. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olabileceğini, somut adımın atılabileceğini değerlendiriyor. Tarafların geldiğimiz noktada bu konuda olayı olumlu baktıklarını görüyoruz, anlıyoruz. Tabi bizim orda uçaklarımız var. Uçaklarımız konusunda da yine hem Rus hem de Ukrayna tarafında ciddi ilerlemeler oldu. Bizim temennimiz, dileğimiz bir an önce bu tahıl yüklü gemilerin emniyetli şekilde ayrılması, güvenli seyri müteakip hedeflerine varmalarına çalışıyoruz. Bunun için bizim Türkiye olarak yapabileceklerimiz var, beklentiler var. Birleşmiş Milletler'den bazı teklifler var. Bu manada biz İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezine de emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda anlayış birliği var. Bizde burada kolaylaştırıcı rolü üstlenmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımız burada taraflarla konuşup, görüşüp herhangi bir kaza, herhangi bir istenmeyen durum doğmadan bu işi planlandığı şekilde tarafların mutabık kaldığı şekilde gerçekleşmesi için nasıl yapılır bunu yapıyoruz ve Türkiye gerçekten bu konuda kendisine düşen görevleri yapıyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika