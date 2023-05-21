Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Terörle Mücadele ve Suriye Konferansı açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pendik'te Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Terörle Mücadele ve Suriye Konferansı'na katıldı. Akar, "Devamlı konuşulan bir konu var. Efendim, işte bu Suriyeliler ne zaman dönecek? Arkadaşlar dönecek. Dönecek de, bu şimdi hani bir kahvenin boşaltılması gibi, salon boşalmayacak. 'Hadi çıkın!' demek mümkün değil. Bunun bir takım usulleri, kuralları var. Bunlara göre gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor ve bunların akabinde de tabi ki onlar da kendi evlerine, topraklarına dönmek suretiyle mutlu ve güven içinde yaşayacaklar. Hudutlar gerçekten cumhuriyet tarihimizin en güçlü, en yüksek teknolojiye sahip araç gereçleriyle ve en çok sayıda birliğiyle, en çok sayıda takviye edilmiş güçleriyle, unsurlarıyla en etkili şekilde korunmakta. Bundan şüpheniz olmasın" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pendik'te 'Terörle Mücadele ve Suriye' konulu konferansa katıldı. Pendik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta yaklaşık bir saatlik konuşma gerçekleştiren Akar, terörle mücadele, Suriye, Irak ve ülke içinde TSK tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, sınır güvenliği, mültecilerin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar'ın konuşması sırasında TSK'ya ait videolar da sahnede bulunan ekrana yansıtıldı.

"ÇAKMA TERÖRLE MÜCADELECİLER TÜREMEYE BAŞLADI"

Akar, "Zaman zaman gündeme geliyor, bilenler, bilmeyenler herkes konuşuyor. Çakma terörle mücadeleciler var. Onlar türemeye başladı. Şimdi takiyeciler var işte; Allah, peygamber diyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi nedir, encamı? Onları biz ortaya, koyup ona göre herkes kendi kararını verecek İnşallah. Devamlı konuşulan bir konu var. Efendim, işte bu Suriyeliler ne zaman dönecek? Arkadaşlar dönecek. Dönecek de, bu şimdi hani bir kahvenin boşaltılması gibi, salon boşalmayacak. 'Hadi çıkın!' demek mümkün değil. Bunun bir takım usulleri var. Kuralları var. Bunlara göre gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor ve bunların akabinde de tabi ki onlar da kendi evlerine, topraklarına dönmek suretiyle mutlu ve güven içinde yaşayacaklar. Bu güvenliğin sağlanması şart. Bununla ilgili 11 yıldan beri biz, Esad rejimiyle görüşmüyoruz. İlk, 28 Aralık'ta geçtiğimiz 28 Aralık'ta Moskova'da bizim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızla birlikte. Rusya ile, Suriye ile görüşmeler yaptık. Daha sonra 25 Nisan'da bu görüşmeyi tekrarladık. Bu görüşmeler devam ediyor. Bizim oradaki yapmaya çalıştığımız şey, hayatın normalleşmesi. 'Gelin' demekle, 'gönderin' demekle bu iş olmaz. Buradaki hayat normalleşecek. Buradaki insanlara gerekli teminatlar verilecek. Orada güvenlik sağlanacak ve onun akabinde de, tabi ki ve zaten esasen şu anda hem Türkiye'den 600 bin kişi gitti, gelen Suriyeli vatandaşlardan hem de diğer Suriye'nin diğer yerlerinden gelenlerle beraber bizim kontrol ettiğimiz bölgeye 1 milyon Suriyeli güvenli olduğu için o bölgeye, can güvenliği olduğu için, mal güvenliği için geldiler. Biz oradaki normalleşmeye elimizden geldiğince en üst düzeyde yardım etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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