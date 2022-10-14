Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler) Önümüzdeki dönemde bu...
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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler) Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların başlayabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler) Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların başlayabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika