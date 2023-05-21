Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Batı basını Türkiye'ye karşı yalan ve iftiralarla dolu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, batı basınında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde çıkan yazılara tepki göstererek, "Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı her türlü yalanı, iftirayı ve tarafgirliği gösteriyorlar. Bunlar bir taraf oldu ama 14 Mayıs'ta milletimiz kendi tarafını, milli tarafı seçti ve gereğini yaptı." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde batı basınında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde çıkan yazılara tepki göstererek, "Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı her türlü yalanı, iftirayı ve tarafgirliği gösteriyorlar. Bunlar bir taraf oldu ama 14 Mayıs'ta milletimiz kendi tarafını, milli tarafı seçti ve gereğini yaptı." dedi.

Akar, Pendik Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Terörle Mücadele ve Suriye Konferansı"nda, içine kapanmış eski Türkiye'nin geride kaldığını, Türkiye'nin artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti.

Herkesin bunun farkında olduğunu vurgulayan Akar, "İçimizdeki bazı gafiller dışında herkes bunu görüyor." diye konuştu.

Söz konusu kişilerin yapılan işleri hafife aldığını ancak Türkiye'nin geldiği konumun yurt dışından çok iyi bilindiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Nereden biliyoruz bunu? Batı'nın sözde en itibarlı dergileri, gazeteleri ile bazı siyasileri gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin aleyhinde konuşuyorlar. Baktılar ki bir şey yapamayacaklar, Türkiye aldı başını gidiyor, bunu engellemek için azgınca, çılgınca, panik içinde her şeyi ortaya döküyorlar. Eskiden bunlar tarafsızdı, basın ilkelerinden bahsediyordu fakat şimdi hepsini kaldırdılar, açık ve net şekilde taraflarını belli ettiler, Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı her türlü yalanı, iftirayı ve tarafgirliği gösteriyorlar. Bunlar bir taraf oldu ama 14 Mayıs'ta milletimiz kendi tarafını, milli tarafı seçti ve gereğini yaptı."

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, terör yuvalarının tek tek yıkıldığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü bildirdi.

Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan başarılı harekatları hatırlatarak, "Teröristlerden arındırılan, kontrol altına alınan yerlerde bir an önce hayatın normalleşmesi için çalışıyoruz. Devamlı konuşulan bir konu var, 'Suriyeliler ne zaman dönecek?' Bunun birtakım usulleri, kuralları var. Bunlara göre gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bunların akabinde de onlar da kendi topraklarına dönerek güven içinde yaşayacaklar." diye konuştu.

Bu kapsamda Moskova'da Suriye'nin de yer aldığı savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü ve dörtlü formattaki iki toplantıyı anımsatan Akar, bölgede hayatın normalleşmesinin, güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Suriye'nin kuzeyinde güvenliği sağlanan, Mehmetçiğin kontrolündeki bölgelere gerek Türkiye'den gerekse Suriye'nin kuzeyinden 1 milyondan fazla Suriyelinin döndüğünü ifade eden Akar, "Bazıları 'Bizim Suriye'de ne işimiz var' diyor. Bilgisiz bir kanaat bu. Eğer biz Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu önlemeseydik, şu anda başımız büyük beladaydı. Orada kontrol edilemeyecek belalarla karşılaşacaktık. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında zamanında gerekli kararları verdik ve ülkemizin, 85 milyonun hak ve menfaatleriyle hudutlarımızın güvenliği yerinden bizzat sağlandı." dedi.

"Utanmıyorlar"

Hudutların Cumhuriyet tarihinin en güçlü tedbirleriyle korunduğunu vurgulayan Akar, yüksek teknoloji sistem ve araçlarla, en yüksek sayıda personelle en etkin tedbirlerin alındığını aktardı.

Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve "Türkiye sınırında çekildiği" iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Akar, "Bir makama bir fotoğraf, video götürüyorlar, o makam hiç onun gerçekliğine bakmadan hemen konuşmaya başlıyor. Bunun sonunda kendisi batıyor. Çünkü o getirilen fotoğraf, Türkiye sınırı değil, Pakistan, İran sınırı. Utanmıyorlar, rezil olmuyorlar." dedi.

Mehmetçiğin vatan, millet, bayrak sevgisiyle hudutlarda 7 gün 24 saat esasıyla kararlılıkla görevini yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Kendi şahsi emelleri, ihtirasları, siyasi amaç ve hedefleri için Mehmetçiğin faaliyetlerini hiçe sayıyorlar ve ülkemize, milletimize ciddi zarar veriyorlar. Bu çok yanlış. En azından emeğe saygısızlık." diye konuştu.

Bakan Akar, son 5 yılda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 milyon 300 bin kişinin engellendiğini de açıkladı.

"Kaçtıkları delikten çıkaracağız"

Milli Savunma Bakanlığının FETÖ ile mücadelesinin de kararlılıkla sürdüğünü aktaran Akar, "Bu hainlerden temizlendikçe Silahlı Kuvvetlerimiz daha da güçlendi. Bunun da göstergesi etkin, caydırıcı ve saygın operasyonlarımız ve saygın, büyük tatbikatlarımız." dedi.

FETÖ ile mücadelenin yeni bilgi ve belgeler geldikçe kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, "Bugüne kadar 24 bin 724 kişi ihraç edildi." diye konuştu.

Konuşması sırasında terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin videolar da gösteren Akar'a salondakiler sevgi gösterilerinde bulundu.

Terörle mücadeleye yönelik değerlendirmeleri sırasında "terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesini kullanan Akar'a salondan "Darısı Kandil'in başına" demesi üzerine, "Kandil de var, ötesi de var. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bunları kaçtıkları delikten çıkaracağız. ya teslim ya yok olacaklar." karşılığını verdi.

(Bitti)

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