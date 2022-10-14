Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD'den F-16 tedariki) F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Politika Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD'den F-16 tedariki) F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD'den F-16 tedariki) F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Ancak alternatifler de mevcut" dedi. - BRÜKSEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Hulusi Akar Politika Haberler

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