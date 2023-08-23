Milli Savunma Bakanı Hakkari'de inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile 2'nci Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel de ziyarette yer aldı.