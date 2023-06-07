Milli Savunma Bakanı Güler ve Yunan mevkidaşı Stefanis telefonda görüştü
Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundular. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika