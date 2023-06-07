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Milli Savunma Bakanı Güler ve Yunan mevkidaşı Stefanis telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler ve Yunan mevkidaşı Stefanis telefonda görüştü

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundular. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunanistan Politika Haberler

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