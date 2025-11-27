Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler ve Gençlik Bakanı Bak Görüştü
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile MSB makamında baş başa görüştü. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) makamında görüştü. Bakan Güler'in ve Bakan Bak'ın baş başa görüşme fotoğrafı, MSB'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı. - ANKARA

title
