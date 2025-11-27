Milli Savunma Bakanı Güler ve Gençlik Bakanı Bak Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) makamında görüştü. Bakan Güler'in ve Bakan Bak'ın baş başa görüşme fotoğrafı, MSB'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika