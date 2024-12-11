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Milli Savunma Bakanı Güler, Uluslararası Heyetle Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Uluslararası Heyetle Bir Araya Geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı ve diğer uluslararası temsilcilerle Ankara'da bir araya gelerek çeşitli konularda görüşmeler yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ve Mali'nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, bakanlıktaki makamında Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel, AGİT Sekreterliği görevine seçilen emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve Mali'nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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