Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. - ANKARA