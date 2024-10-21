Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. - ANKARA