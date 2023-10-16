Milli Savunma Bakanı Güler: "Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova'da Mehmetçiklere yaptığı hitabında, "Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Komutanlığımız döneminde, bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova'da Mehmetçiklere yaptığı hitabında, "Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Komutanlığımız döneminde, bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz" dedi.

Kosova'da temaslara devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sultan Murat Kışlası'ndaki Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmetçiklerle bir araya gelerek öğle yemeği yedi. Yemek sonrası Mehmetçiklere hitap eden Bakan Güler, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Kosova'yı ziyaret etmekten ve sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını ve sevgilerini de hepinize iletiyorum. Bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı kritik bir dönemde, Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Aynı şekilde Balkanlar'da da barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük önem veriyoruz" dedi.

Türkiye'nin tarihi, kültürel, dostluk ve kardeşlik bağları bulunan ve Balkanlardaki önemli ortaklarından biri olan Kosova ile de yakın iş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Bakan Güler, "Sınırımız olmasa da komşu ülke olarak gördüğümüz Kosova ile kültürel bağlarımıza yaraşır şekilde iş birliği ve ilişkilerimiz, başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlenerek devam etmektedir. Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak buradaki huzur ve barış ortamının devamı için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Şanlı Türk ordusunun buradaki varlığı, dost ve kardeş Kosova halkına güven vermektedir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Kararları çerçevesinde ve NATO bünyesindeki barışı destekleme ve koruma misyonu kapsamında 1999 yılından itibaren Kosova'da görev yapmaya başladığını hatırlatan Bakan Güler, "Birliğimizin buraya ilk intikalinde, bölge halkı tarafından gösterilen büyük coşku ve muhabbet, hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. O günden bugüne, şanlı Türk ordusunun buradaki varlığı, dost ve kardeş Kosova halkına güven vermektedir. Sizler de bu sevgi ve güvene layık olmak için yüzyıllardır ortak bağlarımızın ve kültürel değerlerimizin bulunduğu bu coğrafyada, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyor, ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorsunuz" dedi.

"Kardeş Kosova halkına destek oluyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için kritik bir vazife icra ederek Kosova'nın güvenliğine katkı sağladığını ifade eden Bakan Güler, "NATO Kosova Gücü'ne (KFOR) en çok destek veren ikinci ordu olarak Kosovalı askeri personele eğitim desteği veriyoruz. Ayrıca Sivil-Askeri İş Birliği kapsamında; hayata geçirdiğimiz kültür, eğitim, sağlık, sosyal ve altyapı projeleriyle kardeş Kosova halkına destek oluyoruz" dedi.

Zaman zaman bölgede gerginliklerin tırmandığına dikkat çeken Bakan Güler, "Nitekim bir süre önce bölgede gerginliğin artması ve meydana gelen olaylar sonrası, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir Komando İhtiyat Taburumuz, Haziran ayında buraya görevlendirilmişti. Bu birliğimiz, 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında bölgede sükunetin sağlanmasına sizlerle birlikte katkılar sağlamıştır" dedi.

"Komutanlığımız döneminde, bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz"

Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun diyalogdan geçtiğini aktaran Bakan Güler, "Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Kosova Görev Gücü Komutanlığını devralmamızla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Komutanlığımız döneminde, bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olarak sizlerin, görevlerinizi çok daha yüksek bir motivasyonla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Görevinizde başarı sağlamanız, disiplin ve iş birliğini gerekli kılmaktadır" dedi.

"Uluslararası arenada ülkemizin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonu Kosova'da sizlere emanet edilmiştir"

Bakan Güler, "Sizler, tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görevlere seçildiniz. Zira dünyanın en başarılı savunma örgütü olarak kendini kanıtlamış NATO bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden görevler icra ediyorsunuz. Uluslararası arenada ülkemizin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonu Kosova'da sizlere emanet edilmiştir" dedi.

Türk askerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle bölgedeki etkisini ve bunun uluslararası ilişkilere katkısını, her daim göz önüne alarak faaliyetlerin icra edilmesini isteyen Bakan Güler, "Bu bilinçle sorumluluklarınızı en mükemmel şekilde yerine getirmeye gayret edin. Milli, manevi ve mesleki değerlerimiz ışığında aldığınız eğitim ve kurslar, sizlere tevdi edilen vazifenin altından rahatlıkla kalkmanızı sağlayacaktır. Bu vesileyle bugüne kadar gösterdiğiniz yoğun gayret ve özveri için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görevlerinizi layıkıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyor; hepinize üstün başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" dedi. - PRİŞTİNE