Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye'nin Beklentileri iletilmiştir

Milli Savunma Bakanı Güler: " Yeni Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika