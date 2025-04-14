Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye'nin Beklentileri iletilmiştir
Milli Savunma Bakanı Güler, yeni Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında çekilme sürecinin dikkatle izlendiğini ve Türkiye'nin beklentilerinin muhataplara açıkça iletildiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Güler: " Yeni Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika