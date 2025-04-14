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Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye'nin Beklentileri iletilmiştir

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Milli Savunma Bakanı Güler, yeni Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında çekilme sürecinin dikkatle izlendiğini ve Türkiye'nin beklentilerinin muhataplara açıkça iletildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler: " Yeni Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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