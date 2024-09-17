Milli Savunma Bakanı Güler: Terör Örgütünün Belini Kırdık

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, icra edilen başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdıklarını ifade ederek, "Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir" dedi.

Bayburt'ta 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütünün belinin kırıldığını kaydetti.

Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde yeni destanlar yazarken, 17'nci Komando Tugayımıza bağlı Komando Taburlarımız da Fırat Kalkanı Harekatı alanında büyük bir özveriyle ve kahramanca görev yapmaktadır. Nitekim icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla, gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir." dedi. - BAYBURT