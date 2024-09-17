Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler: Terör Örgütünün Belini Kırdık

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı açıklamada terör örgütünün belinin kırıldığını ve son çırpınışları veren teröristlerin ezileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, icra edilen başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdıklarını ifade ederek, "Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir" dedi.

Bayburt'ta 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütünün belinin kırıldığını kaydetti.

Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde yeni destanlar yazarken, 17'nci Komando Tugayımıza bağlı Komando Taburlarımız da Fırat Kalkanı Harekatı alanında büyük bir özveriyle ve kahramanca görev yapmaktadır. Nitekim icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla, gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir." dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Güvenlik Politika Savunma bayburt Dünya Terör

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış

Sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "katil" olarak onu seçmiş
Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Sak'ın babası öldü mü? İrem Sak'ın babasının hastalığı neydi? ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 17 EYLÜL HAVA DURUMU Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! #9928 ANKARA'DA ŞİŞKİN AY! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 17 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler! MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler!
title