Milli Savunma Bakanı Güler, Polatlı'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldubitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile yılın son gününde Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında incelemede bulundu, Mehmetçikle bir araya geldi.

Burada konuşan Güler, ülkenin savunma ve güvenliği için çok kapsamlı ve yoğun faaliyetlerle geçirdikleri 2025'i geride bırakarak, aynı kararlılık ve motivasyonla 2026'ya girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Başta yakın coğrafya olmak üzere uluslararası güvenlik mimarisinde pek çok kritik gelişmenin yaşandığı 2025'te, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), milletin ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Güler, TSK'nın üstlendiği her vazifeyi azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

TSK'nın köklü tarihi, sarsılmaz disiplini ve yüksek muharebe kabiliyetiyle Türkiye'nin güvenliğinin en sağlam teminatı olduğunun altını çizen Güler, "Bu güçlü yapının temelinde ise nitelikli insan kaynağı, etkin eğitim anlayışı ve çağın gereklerine uygun doktrinler yer almaktadır. İşte Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımız da bu yapının en stratejik eğitim merkezlerinden biri olarak Kara Kuvvetlerimizin ateş gücünü şekillendiren, geleceğin komutan ve uzman personelini yetiştiren müstesna bir görevi yerine getirmektedir." diye konuştu.

Güler, modern harp ortamının, uzun menzil, yüksek hassasiyet ve süratli karar alma yeteneğini zorunlu kıldığına işaret etti.

Böyle bir ortamda topçu ve füze unsurlarının, muharebe destek unsuru olmanın yanı sıra caydırıcılığın, operasyonel etkinliğin ve sahadaki başarının belirleyici unsurlarından biri olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Sizler burada aldığınız nitelikli eğitimle bu sorumluluğun bilincinde olarak yetişiyor, kahraman Türk ordusunun vurucu gücünü, bilgi, disiplin ve teknolojiyle buluşturuyorsunuz. Topçu ve füze sistemlerimizde elde ettiğimiz yerlilik ve teknolojik derinlik, ordumuzun gücüne güç katmaktadır. MSB olarak önceliğimiz, personelimizin en iyi şartlarda yetişmesini sağlamak, eğitim altyapımızı sürekli geliştirmek ve yerli-milli savunma sanayimizin imkanlarını eğitim süreçlerine azami ölçüde entegre etmektir."

"Yeni bir dönemin kapısı aralandı"

Güler, güçlü ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunun, yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşıldığını belirterek, "Güvenlik meselesinin bu denli ehemmiyet arz ettiği bir ortamda aldığımız askeri tedbirlerin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve iç cephemizi tahkim etmek maksadıyla yeni bir dönemin kapısı da aralanmıştır." dedi.

Bakan Güler, 2025'in TSK'nin terörle kararlı mücadelesinin somut neticelerinin alındığı kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz etkili operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini büyük ölçüde sınırlandırırken barınma, lojistik ve insan kaynağına dayalı imkanlarını da ciddi şekilde zayıflattık. Elde ettiğimiz bu başarılar 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başlatılmasına imkan tanıyan zemini oluşturmuştur. Geldiğimiz bu aşama ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir mücadelenin sonucudur. Şüphesiz ki bu başarının asli mimarları başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere Türk ordusunun kıymetli tüm mensuplarıdır. Aynı şekilde kahraman istihbarat teşkilatımızla kahraman jandarmamız ve emniyet mensuplarımızın ve kahraman korucularımızın mücadelesiyle asil milletimizin desteği ve dayanışması da bu aşamaya gelinmesinde büyük katkı sağlamıştır."

"Nihai hedefimiz terörün sona ermesi"

Bu süreçte sınırlar boyunca terör koridorunun oluşturulmasına müsaade edilmediğini, sahada sağladıkları askeri üstünlüğün diplomatik iş birlikleriyle desteklendiğini dile getiren Güler, Suriye'de yeni yönetimle kurdukları güçlü ilişkilerin, aynı şekilde Irak ile tesis ettikleri iş birliği mekanizmalarının, ortak güvenlik anlayışının güçlenmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Güler, artık SDG'nin bir an önce 10 Mart Mutabakatı'na uygun şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesinin, sürecin başarısı açısından vazgeçilmez bir gereklilik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldubitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Halihazırda süreci, ilgili kurumlarımızla koordineli olarak ve Suriye yönetimiyle de yakın bir diyalog halinde temkinli ve akılcı bir yaklaşımla yönetiyor, çalışmalarımızı köklü devlet geleneğimizden aldığımız sorumlulukla ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır."

Terörle mücadele ve hudut güvenliğindeki başarıların yanı sıra Karadeniz'den Ege'ye ve Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir sahada da faaliyetleri başarıyla sürdürdüklerini dile getiren Güler, "Mavi ve Gök Vatan"daki hak ve menfaatleri azim ve kararlılıkla koruduklarını vurguladı.

"Güven veren güç olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bu çerçevede Yunanistan'la her zaman iyi ilişkilere sahip olmayı ve "kazan-kazan" anlayışıyla sorunlara çözüm bulmayı arzu ettiklerini belirten Güler, "Bu yapıcı tavrımızı her fırsatta dile getirmekle birlikte Kıbrıs'ta, Ege ve Doğu Akdeniz'de oldubitti oluşturma çabalarına ve hukuksuz adımlara karşı haklarımızı koruma kararlılığımız ve muktedirliğimiz tamdır. 'Türkiye'ye rağmen' atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir." diye konuştu.

Güler, uluslararası hukuka her zaman saygı gösteren Türkiye'nin, bölgesel ve küresel barışa yönelik üstlendiği inisiyatiflerle müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin aranan bir üyesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin böylesine etkin olduğu bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de uluslararası görev ve misyonlar çerçevesinde barış ve istikrara müstesna katkılar sunduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarına destek olmaktan can Azerbaycan'la sürdürülen güçlü iş birliğine, Kosova'daki KFOR Komutanlığı görevimizden Katar'daki müşterek faaliyetlere, Libya'daki askeri danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimizden Somali'deki yoğun çabalarımıza kadar pek çok coğrafyada güven veren, dengeleyici ve istikrar sağlayıcı bir güç olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu faaliyetlerimiz ülkemizin gücüne güç katmakta dost ve müttefik ülkelere güven telkin etmekte, mazlum coğrafyalarda denge unsuru olmaktadır.

Şu bir gerçek ki 'devlet ebet müddet' anlayışımız bizlere kutlu bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle siz seçkin personelimizin yeni yılda da ülkemizin güvenliğine ve daha güçlü geleceğine katkılar sağlamak için azim, disiplin ve fedakarlıkla görev yapmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum."