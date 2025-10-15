Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısında Üçlü Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısında Üçlü Görüşme Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile müttefik işbirlikleri ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı programı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için resmi ziyarette bulunduğu Belçika'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler toplantının gerçekleştirildiği başkent Brüksel'deki NATO Karargahında programı kapsamında Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Bakanların toplantısında bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra müttefik ülkeler arasında yürütülen işbirliklerine ilişkin başlıklar ele alındı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.