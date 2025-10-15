Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısında Üçlü Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı programı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için resmi ziyarette bulunduğu Belçika'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler toplantının gerçekleştirildiği başkent Brüksel'deki NATO Karargahında programı kapsamında Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Bakanların toplantısında bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra müttefik ülkeler arasında yürütülen işbirliklerine ilişkin başlıklar ele alındı. - BRÜKSEL